Ecolab non cambia idea Partono i licenziamenti

L'AZIENDAROVIGO La decisione è presa: lo stabilimento di Rovigo non rientra più nei piani di Ecolab e sarà dismesso in ogni caso. Sono stati i rappresentanti stessi della divisione italiana della multinazionale, con sede principale in Minnesota, a comunicare la scelta aziendale di chiudere la sede produttiva di viale del Lavoro, quella che fino al 2011, quando fu acquistata con una fusione per incorporazione, era la Esoform, azienda modello nel settore chimico farmaceutico, nata nel 1921 e in grado di essere presente in quasi ogni ospedale...