INDUSTRIA CHIMICA

ROVIGO Si è chiusa ieri in Regione la vertenza che si era aperta dopo l'annuncio di Ecolab, multinazionale con sede in Minnesota, il 9 settembre, della volontà di chiudere il Plant Rovigo, con l'apertura in tempi rapidissimi della procedura di mobilità per tutti i lavoratori. Come preannunciato, infatti, si è perfezionato l'acquisto del sito produttivo di Rovigo da parte di una cordata imprenditoriale, italiana, che produrrà liquido per lenti a contatto, con Romolo Giammarile, già direttore della Divisione Optical della vecchia Esoform, che assume il ruolo di amministratore delegato e con il mantenimento di una parte dei posti di lavoro.

L'ANNUNCIO

Federica Franceschi, segretaria della Filctem Cgil di Rovigo, a margine della riunione veneziana alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, sottolinea come «da settembre a oggi molti sono stati i passaggi che hanno contraddistinto una situazione di crisi che partita con una comunicazione di chiusura di uno stabilimento si è, invece, tradotta in una nuova opportunità imprenditoriale. Ritorna il nome Esoform, lo stesso dell'azienda che nel 2011 aveva ceduto ad Ecolab il sito di Rovigo e ritorna occupandosi di un filone produttivo che la Ecolab aveva via via dismesso concentrandosi solo sulla produzione di gel e detergenti ospedalieri. Della cinquantina di dipendenti di Ecolab vengono ceduti 12 rapporti di lavoro che proseguiranno in un'azienda che complessivamente occupa 15 addetti attraverso la nuova assunzione di 3 dipendenti di Ecolab srl dei 7 a cui la multinazionale aveva proposto il trasferimento nella sede milanese. Una piccola realtà rispetto alle dimensioni originarie, ma che consente di non perdere potenzialità produttiva e occupazionale e che consentirà, nelle intenzioni degli investitori, di generare nuovi posti lavoro. Durante il periodo di trattativa il tentativo di aumentare sin da subito l'organico era avvenuto in maniera serrata, ma la prudenza degli investitori ha ricondotto a 15 l'organico. Per gli altri dipendenti Ecolab production, alcuni già cessati e altri ancora in cassa integrazione, continua l'impegno come organizzazioni sindacali di gestire le uscite e le prospettive occupazionali e ciò sino al termine della cassa straordinaria che cesserà a metà novembre».

LA CESSIONE

La procedura di cessione del ramo di azienda, «che doveva chiudersi alla fine di marzo - spiega Franceschi -, ha subìto rallentamenti a causa dell'emergenza, non impedendo alla società subentrante di continuare con l'impegno assunto. Dall'altro lato, le condizioni di mercato determinano difficoltà di prospettive occupazionali stabili per chi non prosegue. In un territorio fragile e poco dinamico come il Polesine, subire chiusure di tali entità rappresenta un depauperamento importante che rischia di spingere le forze lavoro, con livelli di professionalità acquisita importanti, fuori dalla provincia. L'aver coinvolto l'Amministrazione comunale, la Prefettura e la Regione ha permesso di non far passare in modo silente la vicenda del sito Ecolab di Rovigo; l'aver richiesto la revoca dei licenziamenti collettivi e ottenuto l'impegno alla messa in vendita del sito ha permesso, da un lato, di ottenere la cassa integrazione per cessazione con prospettiva di vendita e, dall'altro, di accompagnare in questo periodo di profonda crisi globale la cessione del ramo d'azienda».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

