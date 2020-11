SERVIZI

ROVIGO Anche Ecoambiente, il gestore del ciclo integrato dei rifiuti in Polesine, ha partecipa alla European week for waste reduction, la Settimana europea di riduzione dei rifiuti.

Si trattava dell'iniziativa europea di sensibilizzazione alla sostenibilità e alla corretta gestione dei rifiuti, che è stata dal 21 novembre a ieri. In questi giorni è stato diffuso un video nel quale si invita a una riflessione sull'economia circolare e sull'importanza delle buone pratiche nelle attività quotidiane.

SENSIBILIZZAZIONE

Il video, che ha come titolo Fai la cosa giusta, è una questione di stile e non di età, realizzato in collaborazione con Achab Group, mostra alcune immagini accompagnate da un testo chiaro e diretto. Ecoambiente ha caricato il video sul proprio sito internet, mettendolo a disposizione di tutti coloro che vorranno rilanciarlo sui propri siti o canali social.

Si tratta di un video che si aggiunge alle altre iniziative che vengono messe in campo dall'azienda, dall'educazione ambientale nelle scuole, quest'anno rimodulata a causa dell'epidemia, alle campagne di riduzione dei rifiuti sulle spiagge polesane.

L'OBIETTIVO

Ecoambiente, che si avvia verso un nuovo affidamento trentennale in house da parte dei Comuni polesani, intende ancor più valorizzare il proprio ruolo di riferimento come alfiere delle buone pratiche ambientali e non solo di mero gestore del servizio dei rifiuti, ponendosi come capofila di iniziative di sensibilizzazione come, appunto, la Settimana europea di riduzione dei rifiuti.

A.Luc.

