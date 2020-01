Ecoambiente spinge il plastic free

RIFIUTI

ROVIGO Un vademecum per ridurre il consumo di plastica e l'invito a uno sforzo comune in nome dell'ambiente, ma anche del risparmio. Ecoambiente spiega che «se si butta la plastica nell'indifferenziato, finisce in discarica, al costo di quasi 100 euro a tonnellata. Se si ricicla bene, può entrare nella filiera del riciclo, con il Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo ed il recupero degli imballaggi in plastica), che paga il rifiuto come materia prima. E se la qualità fosse ottima, si potrebbero ottenere oltre 300 euro a tonnellata. Il buon lavoro fatto finora ha consentito di mantenere più bassi i costi del servizio di raccolta dei rifiuti in Polesine. Sulla plastica, tuttavia, non c'è solo l'impegno al riciclo, ma anche quello per la riduzione del suo consumo. La plastica non è biodegradabile e si trasforma in frammenti più o meno piccoli che rimangono nell'ambiente. La quantità di microplastiche presente nelle acque del mare ha raggiunto numeri preoccupanti. Secondo lo studio Un Po di plastica realizzato da Aica con Erica ed Eri, ogni secondo il Po riversa in mare 11.107 frammenti di plastica di dimensione media intorno ai 5 millimetri e dal peso medio di 11 milligrammi: 11,16 tonnellate al giorno». Nel Vademecum plastic free realizzato da Ecoambiente, ci sono una serie di consigli che vanno dalla scelta di detergenti solidi o in polvere, all'abbandono di piatti usa e getta in plastica, preferendo quelli riutilizzabili o quelli biodegradabili, dalla scelta di oggetti in legno come spazzolini e giochi, vestiti di tessuti in fibre naturali, allo stop di bottigliette e cannucce. Le buone pratiche si stanno già diffondendo: l'amministrazione comunale di Adria nell'ambito della campagna Plastic free ha distribuito 15mila borracce in alluminio agli alunni delle scuole materne, elementari e medie. L'amministrazione di Rovigo, in occasione degli auguri di Natale ai dipendenti ha allestito un buffet con bottiglie di vetro e piatti e posate biodegradabili. «Un piccolo segnale che vogliamo dare anche alla città», ha sottolineato il sindaco Edoardo Gaffeo.

E.Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA