ROVIGO Oltre un milione e 300mila euro di investimenti per rinnovare il proprio parco mezzi e, in particolare, una nuova fiammante spazzatrice che promette strade più pulite e maggiore ecosostenibilità. A sottolinearlo è Ecoambiente, la società che gestisce il servizio integrato di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale a totale partecipazione pubblica, essendo di proprietà dei Comuni polesani. I due soci, al momento, sono il Comune di Rovigo e il Consorzio Rsu in liquidazione, formato da tutti e 50 i Comuni. In questi giorni c'è un clima di fibrillazione perché la conclusione del percorso di fusione fra Ecoambiente e Consorzio Rsu, che dovrebbe portare alla scomparsa definitiva del secondo e il primo nel diretto possesso dei 50 sindaci, si è improvvisamente arrestato proprio all'ultimo passaggio. Se su questo fronte la tensione fra gli amministratori polesani e il commissario liquidatore del Consorzio Rsu Pierluigi Tugnolo resta altissima, sul fronte dei bilanci il clima sembra invece ben più sereno. Ed è quindi con orgoglio che l'azienda dei rifiuti rimarca come «la nuova spazzatrice aspirante da 6 metri cubi Johnston VT651, su Eurocargo Iveco, che Ecoambiente ha acquistato da Farid Industrie, l'azienda con sede a Vinovo specializzata negli allestimenti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per una spesa di 162mila euro», sia «una macchina all'avanguardia, che garantisce i costi di esercizio più bassi e il minor impatto ambientale grazie al ridotto consumo di carburante ed ai migliori standard sulle emissioni, con atomizzatori di Pm10 che sopprimono la polvere secondo i più rigidi standard europei e statunitensi. Il riciclo dell'acqua permette non solo turni di spazzamento prolungati, ma può anche far risparmiare 900 litri di acqua al giorno in turno di 8 ore». Un acquisto che si inserisce in una programmazione. «Più efficienza, più sostenibilità e migliori condizioni di lavoro: questi spiega l'azienda - i tre punti fermi attorno al quale si sono articolate le scelte compiute nel 2019 da Ecoambiente, che ha investito quasi 1 milione e 400mila euro (1.380.858 euro) per rinnovare ed ampliare il proprio parco mezzi. Sono stati infatti acquistati 16 autocarri da 75 quintali di portata, con vasca attrezzata con costipatore, che permette di comprimere i rifiuti raccolti, e il dispositivo che consente la movimentazione automatica dei bidoni della raccolta differenziata, un trattore stradale, una lavacassonetti, un pick-up da utilizzare nella discarica, altri due camion cabinati per la raccolta rifiuti e, soprattutto, la nuova modernissima spazzatrice».

