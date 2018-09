Ecoambiente, rimborsi nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO «Il Comune non può essere uno stipendificio». È Silvia Menon, capogruppo dell'omonima lista civica, a tuonare in consiglio comunale dopo essersi vista respinta dall'aula la sua mozione per l'eliminazione dei rimborsi spesesa nelle società partecipate. Con solo 10 voti a favore su oltre 20 contro, Palazzo Nodari ha sonoramente cassato la proposta di Menon e Ivaldo Vernelli (M5S) per impedire l'erogazione di rimborsi a chi ha domicilio o residenza fuori dai confini del Polesine.CASO ECOAMBIENTELa mozione è nata proprio da chi...