Ecoambiente, pronto il nuovo cda

SOCIETÀ PARTECIPATEROVIGO Come da copione, ieri l'assemblea dei soci di Ecoambiente, che si è tenuta a Palazzo Nodari, non ha risparmiato colpi di teatro. Ma qualcuno sembrava essersi già studiato la parte e, alla fine, il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato. Sui nomi, nessuna sorpresa, perché si tratta di Marco Trombini alla presidenza e della consigliera Michela Bacchiega, così come indicato dal voto dell'assemblea del Consorzio Rsu di giovedì, e di Giancarlo Lovisari come amministratore delegato su indicazione del...