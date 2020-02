SERVIZI

ROVIGO «Oltre l'amarezza, la dura consapevolezza di un altro nulla di fatto e il permanere di un limbo che ha l'unico effetto di rimarcare e aggravare la situazione, con la pesante sensazione di abbandono da parte delle istituzioni vissuta dai lavoratori di Ecoambiente per la grave e colpevole situazione che sta vivendo questa azienda: nel montare e crescere della rabbia e della delusione per quanto sta succedendo, a gran maggioranza si è deciso di procedere con ulteriori iniziative ed inasprire la lotta».

AGITAZIONE

Con una nota unitaria, Denis Benaglia per le Rsu Ecoambiente, Davide Benazzo per la Fp Cgil, Oscar Dalla Rosa per la Fit Cisl, Claudio Scapin per la Uil Trasporti e Michele Zanirato per la Fiadel, descrivono l'amarezza per il perdurare della situazione di incertezza sul futuro di Ecoambiente dopo la mancata conclusione del percorso di fusione con il Consorzio Rsu, retto dal commissario liquidatore Pierluigi Tugnolo, che ha impugnato la nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda dei rifiuti. Con un nuovo blocco degli straordinari dal 4 al 12 marzo e uno sciopero per l'intera giornata, proclamato per il 9 marzo. Il 3 marzo, invece, si terrà l'incontro in Prefettura, inizialmente convocato per mercoledì scorso, poi slittato con il rammarico dei sindacalisti.

L'APPELLO

«I lavoratori si sottolinea nella nota - sono stanchi e non accettano che una politica inutile e dannosa incida così negativamente sulla loro vita e sul futuro delle loro famiglie: fino a quando non vedremo una vera, certa e stabile soluzione, le iniziative non si fermeranno e potranno solo e sempre di più inasprirsi con le gravi conseguenze che purtroppo i paesi e i cittadini dovranno subire, ma ben coscienti di chi è la colpa. Stiamo preparando una richiesta d'incontro ai 50 sindaci alla prossima convocazione in Consiglio di bacino, dove saranno accolti da una manifestazione dei lavoratori. Abbiamo chiesto un incontro alla Regione alla quale, per le competenze in materia di ambiente e rifiuti, chiederemo un urgente intervento, valutando di accompagnare la delegazione a Venezia con un presidio di lavoratori davanti al Palazzo Balbi».

Elisa Barion

