LEZIONI DI RICICLO

ROVIGO In classe a lezione di scoasse. Perché imparare i segreti dei rifiuti, a riciclarli correttamente, a ridurre la loro quantità, a scegliere alcuni oggetti invece che altri e tutte le buone pratiche è la chiave per rendere meno cupo il futuro dell'ambiente. È con questo scopo che martedì ha preso il via, con le prime quattro classi della scuola mediamo grado Parenzo, dell'Istituto comprensivo Rovigo 2, il progetto di educazione ambientale di Ecoambiente. L'azienda in una nota parla di «un salto di qualità per migliorare i servizi e ridurre l'impatto ambientale, grazie alla scommessa sui giovani.

LE SCUOLE COINVOLTE

Una scommessa che Ecoambiente rinnova e raddoppia, con Ambiente scuola, che quest'anno si articola in due proposte. Una, che interesserà oltre 130 classi delle elementari, è infatti pensata per i Comuni che non hanno ancora preso parte alle iniziative degli anni scorsi o che hanno una percentuale di raccolta differenziata più bassa e al di sotto dell'obiettivo del 65%. Una seconda proposta, invece, è riservata al capoluogo, pensata quindi per una realtà nella quale il porta a porta nelle frazioni è partito da poco e per la quale si stanno studiando sperimentazioni nei quartieri. In questo caso saranno coinvolte 159 classi di elementari e medie, con l'obiettivo di spiegare bene come fare una corretta raccolta differenziata, proprio a partire dai rifiuti che vengono prodotti in classe ed a scuola. In tutto, il progetto coinvolge circa 300 classi per una platea complessiva attorno ai 5.500 giovani. Numeri importanti per diffondere una coscienza ambientale. L'argomento di quest'anno è il laboratorio sul tema plastic free».

© RIPRODUZIONE RISERVATA