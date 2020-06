SERVIZI PUBBLICI

ROVIGO «Non ci sono più ragioni per non procedere alla fusione tra il Consorzio Rifiuti ed Ecoambiente». È questa l'opinione unanime del Coordinamento del Forum dei Cittadini, riunitosi per discutere di un argomento che va avanti dal 2012 e ha trovato ostacoli solo da parte del commissario liquidatore del Consorzio, Pierluigi Tugnolo. Le motivazioni da lui sollevate alla fine dello scorso anno si sono dimostrate infondate: pochi giorni fa, infatti, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a una specifica richiesta presentata dallo stesso commissario, ha chiarito che la fusione tra queste due realtà non è elusiva. Secondo il movimento politico civico, che siede nella maggioranza che sostiene il sindaco Edoardo Gaffeo, «serve pertanto individuare rapidamente un percorso condiviso che consenta ad Ecoambiente un nuovo affidamento in house, evitando il bando di una gara europea nel 2021 per la gestione di questa importante attività. È necessario che il commissario si renda disponibile a questo percorso, anche perché il Consorzio Rifiuti non ha operatività, non avendo personale, tanto che ha chiesto a Ecoambiente di farsi carico della gestione delle attività contingenti per evitare problematiche ambientali, come ad esempio la cessione della discarica Taglietto zero».

LIQUIDAZIONE COSTOSA

Il Forum dei cittadini aveva ipotizzato nelle proprie linee programmatiche il procedimento di fusione nell'interesse dei cittadini polesani, chiudendo una liquidazione avviata nel 2012 (che produce costi per il suo mantenimento in vita che si scaricano, poi, sulla Tari), consentendo la messa a punto di un piano industriale che aumenti l'efficienza del servizio e il contenimento della tariffa.

