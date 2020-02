RIFIUTI E PROTESTE

ROVIGO Poco meno di un centinaio fra lavoratori e sindacalisti sono scesi in piazza per manifestare, con pettorine di lavoro e bandiere, tutte le preoccupazioni sul futuro di Ecoambiente dopo il nuovo stallo che si è prodotto nel percorso di fusione con il Consorzio Rsu. «Prima delle careghe ci sono le persone, ci sono le famiglie», ha rimarcato il segretario della Fp-Cgil Davide Benazzo in apertura del presidio sotto la Prefettura, non nascondendo il rammarico per il rinvio al 3 marzo dell'incontro che era stato convocato dal prefetto De Luca in risposta alla sollecitazione arrivata proprio dai sindacati.

INCONTRO RINVIATO

«Amareggia un po' una comunicazione di rinvio poche ore prima di questa manifestazione su un tema così importante ha aggiunto Benazzo Ci dispiace che oggi non ci siano ancora le risposte che ci aspettiamo: i tempi sono molto stretti e bisogna tenere alta l'attenzione, perché la situazione non è così semplice non c'è nulla di scontato, conseguentemente bisogna farsi sentire. Non c'è altra possibilità: un po' meno cene riservate, un po' più di incontri pubblici».

CORTEO IN CENTRO

I manifestanti si sono poi spostati in piazza Vittorio Emanuele II con una delegazione che è stata ricevuta dall'assessore allo Sviluppo sostenibile Dina Merlo. «L'assessore spiega ancora Benazzo ci ha ribadito che il Comune, che è socio maggioritario di Ecoambiente, si sta impegnando al massimo per raggiungere l'obiettivo della fusione e del nuovo affidamento in house. Ma il tempo stringe e la situazione ormai è in bilico fra il ridicolo e il drammatico: mi domando come mai i sindaci non si stiano muovendo con vigore, perché il Consorzio Rsu è di loro proprietà e non possono accettare in silenzio che il commissario liquidatore Pierluigi Tugnolo agisca scavalcando ogni loro decisione. Non è possibile che non abbiano la percezione del rischio che incombe. Bisogna avere risposte chiare in tempi rapidi: per questo proseguiremo nell'agitazione con ulteriori iniziative, con altri scioperi e manifestazioni. Coinvolgeremo anche la Regione».

STOP AGLI STRAORDINARI

A proposito dell'agitazione sindacale, con il blocco degli straordinari dalla scorsa settimana e le astensioni di ieri, che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sul servizio di raccolta dei rifiuti, il direttore tecnico di Ecoambiente ha lanciato un messaggio alla cittadinanza: «Ci scusiamo per i disagi e chiediamo pazienza, ma abbiamo dovuto fronteggiare difficoltà oggettive, provocate dall'agitazione sindacale connessa alle problematiche relative alla mancata fusione con il Consorzio Rsu, che impattano sul futuro aziendale, e dal contestuale picco stagionale dell'influenza; l'azienda ha cercato di ridurre al minimo i disservizi e si prevede che, ultimata l'agitazione sindacale, verranno superati completamente nei prossimi giorni. Era inevitabile che si verificasse qualche disagio a fronte di una così imponente protesta dei lavoratori. A questo si somma il problema dovuto ai lavoratori in malattia, come spesso avviene in questo periodo dell'anno. Generalmente abbiamo sempre affrontato questo problema stagionale con il ricorso agli straordinari e con il supporto delle cooperative, ma in presenza di forme di sciopero questo è precluso dalle norme».

LA POSIZIONE DEL COMUNE

L'assessore Merlo ribadisce che «il Comune è impegnato, insieme agli altri Comuni e al Consiglio di Bacino ed alla società, nella ricerca di una soluzione definitiva dell'assetto societario nel più breve tempo possibile. È necessario e urgente, perché Ecoambiente svolge un servizio strategico, è un'azienda pubblica».

Francesco Campi

