NETTEZZA URBANA

ROVIGO I dipendenti di Ecoambiente proclamano lo sciopero per protestare contro il nuovo stallo che si è prodotto nelle evoluzioni societarie: «Dopo 13 mesi, da quando i lavoratori protestavano fuori dalla Prefettura tutto è ancora fermo spiegano in una nota congiunta Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Fiadel e le Rsu Ecoambiente - Ancora la prevista fusione tra Consorzio Rsu ed Ecoambiente non avviene, con il rischio che la gestione diretta del servizio termini a fine anno e si metta tutto in gara d'appalto, decretando la morte di Ecoambiente, società completamente pubblica, ma che soffre di scontri, veti incrociati, mala gestione, con costi che ricadono sui cittadini e sui tanti lavoratori, circa 400 con l'indotto. Un'offesa al buonsenso, ai cittadini e ai lavoratori che si trovano ancora una volta a dover salire sulle barricate».

STOP AGLI STRAORDINARI

I lavoratori, quindi, spiegano ancora i sindacati, «non ci stanno più, e si mobilitano a difesa dei posti di lavoro e del territorio polesano, dichiarando sciopero con il blocco dello straordinario dall'11 al 19 febbraio. Il 19, inoltre, ci sarà un'ora di astensione con assemblea esterna, durante la quale manifesteremo dalle 10 alle 12.30 davanti alla Prefettura, dove, su nostra richiesta, il prefetto ci ha convocati».

LE TAPPE

I sindacati ripercorrono poi le varie contese attorno ai rifiuti: «Prima la fusione tra le due partecipate, Asm e Ecogest, dopo anni di discussioni e consulenze onerose, con una asfaltatura politica e conseguenti denunce e scontri. Un seguito fatto di veti ed ulteriori scontri che hanno diviso gli stessi sindaci. Intanto, si bloccava l'azienda con ricadute negative sugli investimenti, sulla sicurezza e sul futuro dei lavoratori. Di contorno, discariche che continuano a lievitare mentre aziende falliscono lasciando buchi che ancora una volta ricadranno sui cittadini». Il riferimento è alla Daneco, che aveva in gestione Taglietto 0 e si sarebbe dovuta occupare per 30 anni del post mortem, ovvero il controllo, la copertura e la rimozione del percolato, con maggiori costi per 6 milioni a causa di fideiussioni non esigibili. «Poi, finalmente si aggiunge nella nota - sembrava arrivare la pace decretata con la caduta del precedente direttore (Giuseppe Romanello, ndr), che doveva portare all'asset industriale, con i beni del Consorzio confluiti in Ecoambiente, la successiva ridistribuzione delle quote del Consorzio Rsu ai sindaci, la nascita del Consiglio di Bacino in sostituzione del Consorzio e la chiusura definitiva di quest'ultimo già in liquidazione da 7 anni».

Invece tutto è fermo e c'è un ulteriore procedimento aperto davanti al Tribunale per le imprese di Venezia innanzi al quale è stata impugnata da Pierluigi Tugnolo la nomina del nuovo cda di Ecoambiente, L'amministratore delegato di Ecoambiente, Giancarlo Lovisari, dal canto suo, spiega che con lo sciopero saranno comunque «assicurati i servizi di igiene ambientale anche se potranno subire variazioni».

Elisa Barion

