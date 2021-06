Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RACCOLTA RIFIUTIROVIGO Non solo le novità in arrivo nel prossimo biennio, dalla raccolta differenziata porta a porta nei quartieri alle isole ecologiche con cassonetti con lettore di microchip in centro, fino all'approdo alla tariffa unica puntuale, per Ecoambiente che procede anche con il proprio piano di assunzioni.L'azienda partecipata dai 50 Comuni del Polesine cerca due addetti al servizio pesa dei due impianti di Villadose e Sarzano...