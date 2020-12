AMBIENTE

ROVIGO È iniziata la nuova era di Ecoambiente che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Polesine. Con la cessione da parte del Consorzio Rsu al Consiglio di Bacino ed al Comune di Villadose di tutti i suoi beni residui, è stata messa la parola fine all'esistenza del primo e i Comuni polesani sono ora soci diretti di Ecoambiente. Mercoledì, invece, il cda di Ecoambiente ha approvato, con le modifiche, frutto di colloqui con il Consiglio di bacino che ha dettato le linee guida, il Piano industriale ed economico finanziario per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Bacino di Rovigo, documento che traghetta l'azienda nel futuro, fino al 2050, prevedendo investimenti per oltre 85 milioni di euro entro il 2030 in innovazione, digitalizzazione, impianti, uomini e mezzi.

TRAGUARDO RAGGIUNTO

Ieri, nella sede della Provincia, l'intero cda di Ecoambiente guidato dal presidente Marco Trombini, e il direttore Valerio Frazzarin insieme al presidente del Consiglio di bacino Antonio Laruccia, hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il traguardo arrivato alla fine di un lungo percorso, come ha sottolineato Trombini. Inoltre, hanno illustrato le principali novità previste dal Piano industriale che porterà ad una vera e propria rivoluzione, prima fra tutte l'entrata a regime entro il 2023 della tariffa puntuale, in linea con il principio chi produce più rifiuti, più paga, che ha come effetto una maggiore differenziazione, potendo raggiungere il valore dell'80% di recupero ma che ha anche importanti implicazioni organizzative, dalla distribuzione di 200mila contenitori dotati di transponder, il chip in grado di identificare l'utenza, alla gestione unitaria della banca dati delle utenze. Per questo, verrà creata una rete di 13 Ecosportelli sul territorio per i quali la società assumerà 20 addetti.

«Innovazione, meccanizzazione, digitalizzazione» sono le tre parole d'ordine che caratterizzeranno il futuro della società secondo l'amministratore delegato Giancarlo Lovisari.

RISPARMIO E QUALITÀ

Futuro che sarà segnato anche dall'internalizzazione di alcuni servizi attualmente affidati a esterni per i quali Ecoambiente assumerà, tra il 2021 ed il 2022, circa 130 addetti. Per quanto riguarda gli impianti, Ecoambiente ha in progetto la realizzazione di un impianto di recupero della frazione umida e della frazione verde vegetale, con un digestore anaerobico in grado di produrre biogas oltre che compost.

Elisa Barion

