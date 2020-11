Niente aperitivi dopo le 18, calano i clienti e i bar lamentano perdite vistose. Una protesta silenziosa che dilaga anche a Occhiobello e Fiesso Umbertiano. Bar Mora, bar Laura e caffetteria-pasticceria Dolce Segreto hanno esposto cartelli significativi, dove vengono indicati i mancati incassi a seguito della seconda ondata del Coronavirus. Un cartello e una scritta in dialetto veneto (schei persi) che lasciano pochi dubbi. E il piatto piange per il Dolce Segreto (-8 mila euro), per il bar Mora che registra mancati incassi per 2mila euro e per i colleghi del bar Laura (mille euro già svaniti). A farsi portavoce del malessere della categoria è Daniele Cordone, segretario di Fratelli d'Italia a Fiesso e primo esponente provinciale di Riva Destra. «Questa è una protesta silenziosa e nel rispetto dei decreti, così i bar iniziano a far il conto sia del mancato incasso, sia per un ristoro economico mai avvenuto in proporzione. Sono a fianco dei commercianti, perché è impossibile che bar e locali che non hanno incassi debbano pagare la tassa sull'insegna o altri contributi, senza dimenticare il famoso fondo perduto per il materiale igienizzante». Cordone avanza una proposta: «I nostri commercianti sono stati rispettosi nel far rispettare i distanziamenti spendendo parecchi soldi: la continuazione e lo spostamento dell'orario di lavoro sino alle 20 potrebbe essere una boccata d'ossigeno». L'esponente di Fdi osserva: «I commercianti hanno una coscienza e non vogliono contribuire alla diffusione del Coronavirus, vogliono solo avere la possibilità di sopravvivere».

