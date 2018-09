Ecco l'Orto delle farfalle e liberati due rapaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVA«È un luogo per tutti», perché «i piccoli possono imparare la stagionalità dei prodotti della terra» quasi annullata dalla grande distribuzione. E dove i grandi possono ritrovarsi a condividere la natura in città. C'erano poche persone ieri mattina al dibattito pubblico sul futuro di Parco Langer, ma rappresentavano tutte le generazioni, a dimostrare la trasversalità del luogo. Raggiunto lo stop al Passante, ora «lasciamolo tranquillo questo posto», ha detto Diego Foresti in rappresentanza dell'Orto delle farfalle, vale...