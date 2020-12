(G. Fra.) Adria promuove un tour virtuale della mostra su Luigi Groto per il 435° anniversario dalla sua morte. Il 13 dicembre 1585 a Venezia infatti moriva Groto, noto come il Cieco d'Adria. L'amministrazione comunale ha affidato al regista rodigino Alberto Gambato l'incarico di realizzare un tour virtuale della mostra Lo sguardo del buio - Il Cieco d'Adria e il Tintoretto ospitata al museo archeologico nazionale e attualmente chiusa per le misure anti Covid 19. Un primo teaser trailer del video è apparso da domenica sulla pagina Facebook del Comune di Adria per commemorare Groto nel giorno in cui ricorre l'anniversario della sua morte. Il video completo sarà invece rilasciato sempre sulla pagina Facebook del Comune nei prossimi giorni. Siamo orgogliosi di questa iniziativa - affermano il sindaco Omar Barbierato e l'assessore al turismo Andrea Micheletti - e ringraziamo di cuore la direttrice del museo Alberta Facchi, la presidente della Pro Loco Letizia Guerra, il curatore della mostra Alessandro Ceccotto e tutti i professionisti che hanno lavorato a vario titolo per questa iniziativa». L'iniziativa virtuale venne chiusa dalla perfomance artistica del soprano adriese Silvia Frigato che interpretò un madrigale nel 500, di Groto» ricorda la consigliera Oriana Trombin -. Aver reso accessibile l'esposizione attraverso l'utilizzo anche delle moderne tecnologie della comunicazione renderà secondo i tre amministrato renderà operativa la diffusione della storia locale ed i contenuti fruibili con modalità adeguate al web.

