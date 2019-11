«È stato come un tornado: mai viste onde così alte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIPORTO TOLLE Con l'Amministrazione che ha modificato l'ordinanza per permettere il passaggio degli operatori, la Sacca era un brulicare di pescatori intenti ancora a sistemare in laguna. Tra questi anche Daniele Motta, 54 anni, proprietario della capanna numero 90, una delle 57 che sono state travolte dalla furia della natura nella notte tra il 12 ed il 13 novembre. Ho avuto la fortuna di aver trovato a casa le chiavi di scorta del fuoribordo perché la mareggiata si è portata via anche quelle che avevo lasciato nel capanno. La...