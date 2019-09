È stata l'estate più calda dopo quella del 2003

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

METEOROVIGO I violenti temporali di ieri, con le temperature scese inesorabilmente e qualche chicco di grandine, anche non troppo piccolo, che ha tamburellato su Rovigo senza creare particolari problemi, mentre sulle Dolomiti già ci sono le cime imbiancate, hanno consegnato ormai agli archivi l'estate 2019. Un'estate che sottolinea l'Arpav, è stata la seconda più calda degli ultimi 25 anni dopo quella torrida del 2003 guardando alle temperature medie dei tre mesi (per questo superiore a quella rovente del 2017, ma per una durata di tempo...