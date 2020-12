IL CONCORSO

ROVIGO Si chiama Bianca Spagnolo, ha 8 anni, vive a Vescovana la vincitrice del concorso di Natale indetto dalla Lav Rovigo dal titolo Bambini e animali: una storia di amicizia. La foto ritenuta più bella è quella che ritrae la piccola Bianca con in braccio il suo gattone Milk. I due sono sempre assieme. Il felino era stato scelto tra quelli disponibili presso un'associazione, in quanto necessitava di una casa che lo accogliesse. A Vescovana ha trovato una famiglia che lo ha accolto a braccia aperte, dandogli tutto l'amore di cui aveva bisogno. La bambina si è aggiudicata una borraccia Lav e un pacchetto di materiali per bambini e ragazzi. La Lav è nata nel 1977 a Roma ed è presente a Rovigo con la propria sede territoriale dal 2004. Le sue finalità sono: promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti degli animali; abolire la vivisezione, pratica antiscientifica ed immorale; salvaguardare la salute umana e combattere ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali; promuovere azioni legali e leggi in favore degli animali; condurre campagne di sensibilizzazione e di informazione verso i cittadini finalizzate alla promozione di nuovi consumi che non comportino sofferenza per gli animali; sviluppare progetti didattico educativi rivolti alle giovani generazioni con interventi diretti nelle scuole. E' presente sul territorio anche con le sue guardie zoofile.

