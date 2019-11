«È presto per gli effetti della presenza degli studenti in centro, ma verranno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEROVIGO Il bilancio dei primi due mesi dell'università in centro per l'amministrazione comunale è senz'altro in positivo. «La cittadinanza - spiega l'assessore alla Cultura Roberto Tovo - ha dimostrato parecchio entusiasmo nei confronti, in particolare, della riapertura di Palazzo Angeli. I lavori di restauro dello storico edificio andavano avanti da diversi anni, i rodigini speravano ormai da tanto tempo nella riqualificazione dell'antico palazzo del Corso. Ce ne siamo accorti dal numero di visite effettuate, anche durante la fiera...