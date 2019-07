È morto Zuolo: era in corsa alle Comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANDIDATO AL COMUNEROVIGO Giannantonio Zuolo non ce l'ha fatta. Il politico rodigino con un lungo passato nella Lega, candidato alle ultime elezioni amministrative con Forza Rovigo, è scomparso venerdì sera a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il 16 maggio era stato colpito da un grave malore mentre si trovava in piazza Vittorio Emanuele. Gli accertamenti in pronto soccorso, dove era stato immediatamente trasportato con l'ambulanza da lui stesso chiamata, avevano mostrato un'emorragia cerebrale che lo aveva costretto con...