È il terzo violento assalto in villa dall'inizio dell'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRECEDENTIROVIGO Quella avvenuta, l'altra sera a Zelo, è la terza rapina in villa che, dall'inizio dell'anno, si consuma in Polesine. Lo scorso febbraio è toccato a un'anziana che si trovava sola nella sua abitazione di Casatenovo Bariano, sequestrata per qualche ora in casa e picchiata dai banditi nel bel mezzo del pomeriggio. Maria Pia Lippi, 79 anni, residente della frazione di San Pietro Polesine è infatti finita all'ospedale con una frattura al setto nasale dopo l'aggressione.CASTELNOVO NEL MIRINOAd aprile sempre Castelnovo è stato...