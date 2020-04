LE STRATEGIE

ROVIGO Questionari, videoconferenze e confronti per rilanciare il turismo. Cristina Regazzo, responsabile del Rovigo Convention & Visitors Bureau, organizzazione che ogni anno rappresenta il Polesine in numerosi eventi di promozione nazionali e mondiali, tra cui la Borsa internazionale del turismo di Milano e di Barcellona, racconta le difficoltà di uno dei settori economici più colpiti dal Coronavirus.

«Per noi questo è un periodo solitamente di alta stagione, poichè le zone del Delta, oltre alle tante iniziative culturali e ambientali richiamano centinaia di visitatori proprio a ridosso delle festività pasquali e dei ponti di primavera - spiega Regazzo (nella foto) - I confronti con gli operatori del settore a livello nazionale-regionale è quotidiano e ci si interroga sul da farsi. Anche se siamo fisicamente fermi, utilizziamo al massimo questo tempo sospeso per studiare come l'impatto del Covid-19 imponga dei cambiamenti nelle strategie post-emergenza. Quando parliamo di turismo ed eventi, trattiamo di un'ampia filiera che va dal più noto gruppo di operatori che ruotano attorno a una vacanza o weekend (alberghi, agriturismi, ristoranti, bar, musei e palazzi, guide turistiche-ambientali, operatori delle escursioni) a quello più ampio che entra in gioco nel turismo meeting (location pubbliche e private, allestimenti, trasporti, catering) coinvolgendo migliaia di persone e di euro, soprattutto nel Veneto che, da anni, è la prima regione turistica d'Italia».

E' cosi che, in questi giorni, sono stati inviati due questionari, uno rivolto al turismo di svago e vacanza e l'altro rivolto al turismo d'affari e meeting. «Grazie ai dati che ci stanno pervenendo cerchiamo di fotografare l'attuale situazione di crisi, con un'ipotesi di proiezione che guarda l'anno in corso e il prossimo biennio, sapendo bene che il modo di viaggiare dopo l'emergenza non sarà quello di prima». «Tuttavia - prosegue la Regazzo - sul nostro territorio scontiamo storiche problematiche legate alla scarsa capacità di fare davvero rete. Questo momento epocale ci chiama a fare scelte condivise e a mettere da parte i personalismi. Diventa essenziale la collaborazione pubblico-privato, un'operazione su cui si stava dialogando a più voci proprio prima dell'inizio della pandemia e che è necessario riprendere appena sarà possibile, altrimenti è forte il rischio di perdere opportunità che non sono precluse affatto alle piccole destinazioni. Paradossalmente, dalla nostra parte, sta anche il fatto che il nostro è uno dei territori meno colpiti in Italia dal Coronavirus. E' un punto a nostro favore che non possiamo non valutare. Ecco perchè possiamo considerare altre strade per mostrare le nostre bellezze e promuoverle nel miglior modo possibile, creando un turismo che sappia essere attraente per italiani e stranieri anche in termini di sicurezza e sappia valorizzare, come merita da anni, la Terra tra due Fiumi».

