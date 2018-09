È finita l'attesa: lunedì via alla posa della nuova condotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUSIALusia avrà una nuova condotta dell'acqua grazie ai lavori che prenderanno il via lunedì per sostituire la vecchia tubazione, che negli ultimi mesi si è guastata più volte causando disagi. Finalmente diventerà realtà l'intervento atteso da tanti lusiani che si sono ritrovati a fare i conti periodicamente con l'assenza di acqua dai rubinetti per le frequenti rotture della vecchia condotta in cemento amianto di viale Europa, ormai malridotta.Lunedì la ditta incaricata da Acquevenete aprirà il cantiere per sostituirla con nuova...