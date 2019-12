E all'orizzonte c'è anche Amazon

CONSIGLIO UST CISL

ROVIGO Si è aperto con la discussione sui tagli alla Safilo e sulle numerose crisi aziendali che in tutta Italia e nel nostro territorio rischiano di lasciare senza lavoro centinaia di persone il consiglio generale dell'Ust Cisl di Padova e Rovigo svoltosi nei giorni scorsi. I lavori sono stati aperti dalla relazione della segretaria reggente Giovanna Ventura, che ha ricordato le numerose vertenze nelle quali la Cisl è impegnata con le sue federazioni. «Il Censis ha osservato - ci ha consegnato la fotografia di una società dove dominano rabbia, depressione e delusione: l'antidoto a tutto questo è il lavoro, il lavoro di qualità. Solo in questo modo si può risolvere la fotografia di una società in crisi». Numerosi tra i segretari delle federazioni di categoria e gli operatori sono quindi intervenuti, spesso per illustrare lo stato di alcune situazioni di crisi, come Emanuele Morosinotto, della First Cisl, su Unicredit, Sergio Polzato della Femca su Safilo e Mirta Zanforlini, della Fisascat, per il passaggio dei supermercati Sma e Auchan a Conad, per il fallimento della Shernon Holding e la conseguente chiusura dei punti vendita del Mercatone Uno e per le incertezze ancora legate all'apertura del nuovo polo logistico Amazon a Castelguglielmo. L'incontro si è concluso con l'approvazione del nuovo codice etico-comportamentale della Cisl.

