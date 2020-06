Si partirà giovedì, al Censer, con la maxi indagine sierologica sui lavoratori delle forze dell'ordine, vigili del fuoco e commesse di negozi e supermercati. La Croce rossa, in collaborazione con l'Ulss 5, darà il via a una serie di test veloci per verificare la presenza o meno dell'infezione da Covid 19. «Ci saranno 3 postazioni per l'accettazione e 5 per l'esecuzione dei test - spiega il numero uno della Cri di Rovigo, Alberto Indani - lo screening riguarderà le categorie individuate dall'Ulss, come medici, farmacisti, volontari, forze dell'ordine e le cassiere, che dovranno recarsi al Censer nei tre giorni dedicati all'indagine: giovedì, venerdì e sabato». Solo chi risulterà positivo verrà sottoposto a un successivo tampone e messo in quarantena in attesa dell'esito. Lunedì partiranno le chiamate dei volontari della Cri, precedentemente formati, per dare il via all'indagine sierologica condotta dal ministero della Salute in collaborazione con l'Istat .Circa 500 persone residenti in 9 comuni del Polesine saranno invitati a presentarsi ai punti di prelievo dell'Ulss 5 per sottoporsi all'indagine sierologica. L'obiettivo è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi, in assenza di sintomi, attraverso un campione di 150mila persone in Italia.

