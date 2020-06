I CONTROLLI

ROVIGO Ferrara era per lui off-limits, ma forse anche per questo una meta ancor più agognata. Fatto sta che, nonostante il foglio di via, che per tre anni lo obbligava a non mettere piede nel territorio estense, ha comunque varcato il Po. Ma è finito nelle maglie di un pattuglione, messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Ferrara insieme ai colleghi del Nucleo cinofili di Bologna e della squadra Supporto all'Arma territoriale (Sat) del V Reggimento dei carabinieri Emilia Romagna, nella zona Giardino Arianuova Doro, meglio nota come Gad, vicina alla stazione dei treni.

CONTROLLI ANTI-SPACCIO

L'operazione era prevalentemente diretta al controllo dello spaccio e del consumo di stupefacenti, tanto che assoluto protagonista è stato il cane antidroga Taxi, un pastore tedesco di quattro anni addestrato al Centro Cinofilo dei Carabinieri di Firenze. Il 29enne di Rovigo, pregiudicato, che è stato l'unico denunciato nella maxi-operazione, tuttavia, non aveva con sé della droga, come invece un ferrarese di 32 anni, trovato in possesso di 11 grammi di eroina e di 3 grammi di marijuana, e un ragazzo nigeriano di 26 anni, trovato con mezzo grammo di cocaina, ma sulla sua testa pendeva un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ferrara per tre anni, che era stato emesso lo scorzo marzo nei suoi confronti dal Questore del capoluogo estense.

VIOLAZIONE DEL FOGLIO DI VIA

Si trovava, quindi, dove non doveva essere. I militari l'hanno quindi denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Un nuovo grattacapo giudiziario per il 29enne polesano, trovato a Ferrara nonostante il divieto emanato nei suoi confronti.

F.Cam.

