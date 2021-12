CULTURA

ROVIGO (E. Bar.) Andare al cinema non è mai stato così dolce. Al Duomo, unico cinema nel centro storico, inaugurato poche settimane fa, sono arrivati i panettoni marchiati Cinema teatro Duomo, per festeggiare il Natale e fare una piccola sorpresa natalizia al pubblico. Realizzati in una tiratura limitata, sono un prodotto artigianale, sfornato da un panificio locale. I cinepanettoni del cinema Duomo sono disponibili in due gusti: il classico all'uvetta e una variante al cioccolato fondente e albicocca. Si possono ordinare via e-mail a riapriamo@cinemaduomo.it o chiedendo informazioni all'ingresso o all'uscita del cinema. L'idea del panettone legato al cinema Duomo è una iniziativa natalizia per sostenere una raccolta fondi il cui ricavato contribuirà a far crescere il cinema, progetto non profit gestito dalla cooperativa sociale Zico. L'obiettivo è quello di poter offrire una programmazione sempre più di qualità per gli adulti e per i bambini, mantenendo questa storica sala uno spazio bello, aperto e accogliente. Mentre si prepara la programmazione natalizia, questa settimana il Duomo propone due film: Annette, musical con Adam Driver e Marion Cotillard celebrato a Cannes, e Il potere del cane, leone d'argento a Venezia per la regista Jane Campion. E per i bambini domenica arrivano i Versi perversi delle storielle di Roald Dahl.

