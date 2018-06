Duemila voti più del primo turno: «Abbiamo stravinto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIADRIA «Abbiamo stravinto». Erano le 23.40 quando nel comitato elettorale di Omar Barbierato è stata pronunciata questa frase. In quel momento, sul tabellone appeso alla parete, i risultati ufficiosi degli scrutini mostravano 18 dei 25 seggi cittadini. E Barbierato era in testa in tutti, tranne quello (ininfluente) dell'ospedale, che lo vedeva soccombere per 7 a 4 rispetto al rivale, Lamberto Cavallari. Pochi minuti dopo, quando i seggi scrutinati erano 23 su 25, il risultato complessivo era sempre per Omar e ogni nuovo dato che...