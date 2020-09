SAN MARTINO DI VENEZZE

Un'insolita rapina. A cazzotti. Messa a segno in modo veloce e forse un po' improvvisato. Ma a quanto pare, tristemente efficace. È successo circa un quarto d'ora dopo le 20 di ieri sera, in via Ca' Donà, così come prende nome la Provinciale 29 nel tratto che attraversa l'omonima frazione di San Martino, proprio all'altezza dell'innesto sulla Provinciale 3 che porta al ponte sull'Adige.

Come ogni sera il 47enne cinese, titolare del Leja Mercatone, un bazar dove si trova di tutto e vicino al ristorante Nisida, ha chiuso il suo negozio. Mentre si trovava nel piazzale antistante, è stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha aggredito colpendolo con due violenti pugni in faccia e approfittando del momento di stordimento, per arraffare la borsa che aveva con sé all'interno della quale, da quanto risulta, erano contenuti 30 euro, documenti vari e pare anche un orologio.

Probabilmente chi ha colpito pensava di poter mettere le mani sull'incasso di giornata, ma non sembra essere andata secondo le sue previsioni. Nonostante il magro bottino, il fatto si configura comunque come rapina e resta in tutta la sua gravità. Immediata la risposta dei carabinieri di San Martino, subito accorsi insieme ai colleghi della sezione operativa della Compagnia di Rovigo.

