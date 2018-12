Due pm lasciano, la Procura resta ai minimi termini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEROVIGO La Procura si svuota. Dei sei sostituti procuratori previsti nella pianta organica, ne rimangono in servizio solo due. Con tutto quello che comporta in termini di indagini da avviare o portare avanti. Hanno lasciato Rovigo anche Monica Bombana, 35 anni, originaria di Asola, in provincia di Mantova, che ha ottenuto il trasferimento alla Procura di Modena, e Andrea Girlando, 40 anni, nato a Padova, che ha invece ottenuto di tornare a casa, alla Procura di Padova.LA FESTAPer salutarli, in tanti hanno affollato l'aula Ambrosoli del...