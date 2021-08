Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G.Fra.) «Abbiamo aderito al progetto nazionale Costruiamo gentilezza per innescare una pratica di benessere tra le comunità e far sì che la gentilezza diventi un'abitudine sociale diffusa» precisa il sindaco Omar Barbierato -. La gentilezza è una virtù che va coltivata fin da giovani ed è un elemento di grande forza d'animo per chi ne fa uso». Ad aderire al progetto anche i giovani delle realtà associative: Scout Adria 1, Forum dei...