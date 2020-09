CORONAVIRUS

ROVIGO Settembre si apre con due nuovi casi di contagio, con il totale di positività scoperte in Polesine dall'inizio dell'epidemia che arriva a 546. Il bilancio di agosto non è stato leggero, visto che a inizio del mese i casi totali erano stati 468: in un mese, quindi, 72 nuovi casi, con una media di 2,3 al giorno, e un'incidenza pari a oltre il 13% del totale. Soprattutto, poi, con il ritorno di persone con sintomi tali da renderne necessario il ricovero: nel mese appena passato sono state sei, tre dimessi dopo pochi giorni, mentre tre sono al momento ancora ricoverate, due nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo, una in condizioni ancora più serie nel reparto di Terapia intensiva, sempre nell'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Delle due persone la cui positività è emersa ieri, una è una ragazzina di 15 anni, residente in un comune altopolesano appena rientrata dalla Croazia, che ha eseguito il tampone secondo le procedure previste per chi torna da vacanze o soggiorni in quel Paese, considerato a maggior rischio epidemico così come Spagna, Grecia e Malta. Non presenta sintomi e resta in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva così come era già dal momento del suo ritorno a casa. L'altro caso, invece, è quello di una 70enne bassopolesana che ha accusato dei sintomi compatibili con il Covid ed è stata sottoposta al tampone al pronto soccorso. L'esito ha confermato il contagio, ma il suo quadro clinico è comunque rassicurante e non essendo necessario il ricovero, è stata posta a sua volta in isolamento domiciliare. Le due nuove positività hanno fatto avviare il tracciamento dei rispettivi contatti in modo da spezzare eventuali catene di contagio.

In questo momento le persone in isolamento domiciliare sono 441, 31 in più rispetto a lunedì, mentre le persone attualmente positive in provincia sono 72 e questo perché ieri è stata accertata anche una nuova guarigione, la numero 438. I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono intanto arrivati a 75.709 su 30.483 persone.

