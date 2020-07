L'EPIDEMIA

ROVIGO Altre due positività. E il totale diventa di otto in meno di una settimana. A far comprendere, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che il virus è ancora pronto a fare danni e che abbassare la guardia e far finta che non sia successo nulla può avere conseguenze gravissime. Sia dal punto di vista sanitario, che dal punto di vista economico, perché eventuali chiusure, potrebbero mettere definitivamente in ginocchio realtà già in gravissima difficoltà.

BASSO POLESINE A RISCHIO

Delle due nuove positività emerse ieri, una è sempre collocata in Basso Polesine, come sei delle sette dei giorni scorsi, anche se non risulta direttamente correlato a nessuna delle altre. Si tratta infatti di un 77enne, asintomatico, che risulta aver avuto un contatto stretto con una persona positiva in ambiente di lavoro fuori provincia e che era già in isolamento. L'altro caso invece è emerso, come già altri nel recente passato, grazie al tampone pre-operatorio per un intervento che doveva eseguire in una struttura fuori Regione. Questo tipo di test servono a far sì che gli ospedali non si trovino a fare i conti, come purtroppo già accaduto, con lo scoppiare di focolai interni a causa di pazienti positivi. Ma questi tamponi servono anche ad offrire una sorta di campione della presenza del virus. In questo caso la positività riguarda una donna di 87 anni residente in Alto Polesine. Anche lei asintomatica, è stata posta in isolamento domiciliare.

PREVENZIONE OBBLIGATORIA

«È inutile fare allarmismi ma bisogna continuare a rispettare tutte le misure di prevenzione», è il monito che arriva dall'Ulss Polesana. Il direttore generale Antonio Compostella, infatti, pur invitando alla massima attenzione, usa toni rassicuranti e sottolinea come «per quanto riguarda il Polesine la situazione è ottimale. Le strutture residenziali extra-ospedaliere continuano a non avere casi di positività all'interno. Non abbiamo nessun focolaio in Polesine: alcuni sono casi sporadici e poi abbiamo un nucleo familiare che, non per negligenza ma per sfortuna, ha contratto il virus con un caso indice fuori provincia. Più in generale posso rassicurare tutti: dobbiamo semplicemente continuare a rispettare, quotidianamente, tutte le norme di prevenzione in modo scrupoloso. Al momento non siamo in presenza di una recrudescenza del virus. A livello regionale la situazione è sotto controllo. La maggior parte delle nuove positività sono di importazione, legate a ingressi dall'estero. In tal senso è stata lungimirante l'ordinanza regionale numero 64, del 6 luglio, fortemente voluta dal residente Zaia, che unita ai blocchi degli ingressi da Paesi in piena epidemia dovrebbero portare ad una normalizzazione dei contagi entro una decina di giorni».

MINI-FOCOLAIO

Il mini-cluster polesano, che ha portato alla maggior parte delle otto nuove positività registrate in questi giorni, non arriva però dall'estero, ma dalla vicinissima provincia di Venezia. È lì, infatti, che è residente la donna che il 29 giugno è stata ospite a cena dei due coniugi bassopolesani, 70 anni lui, 62 lei, poi risultati positivi. In quel momento la donna non sapeva di essere positiva. L'ha saputo solo successivamente, ma a quanto pare qualcosa non ha comunque funzionato nella comunicazione. Perché è stato il Sisp polesano a scoprire che la donna ospitata dai bassopolesani era già risultata positiva ed era quindi il caso indice dalla quale il contatto si era trasmesso. Era appena giovedì, poi sabato altre tre positività. Ieri altre due. Con l'unico straniero delle otto persone positive, un 43enne appena tornato dall'India che si è sottoposto alle procedure previste per chi arriva dall'estero che hanno fatto emergere la sua infezione.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA