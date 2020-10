CORONAVIRUS

ROVIGO Un bilancio positivo fra nuovi casi di contagio e guarigioni accertate. Due, infatti, le nuove positività emerse ieri, a fronte di tre guarigioni, con il totale dei guariti in Polesine che arriva a 519 su 669 contagi emersi da inizio epidemia. Le persone attualmente positive in provincia sono 104, mentre sono 278 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Restano 18 i ricoverati, 15 in Area medica Covid all'ospedale di Trecenta, due in Terapia intensiva Covid, sempre al San Luca, e uno nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo.

I due nuovi casi di contagio accertati ieri sono di un 43enne bassopolesano, asintomatico, che ha eseguito un tampone fuori provincia per un contatto con persona positiva sul posto di lavoro, e di una 32enne sempre del Basso Polesine e asintomatica, a sua volta contatto di persona già positiva. Entrambi erano e restano in isolamento domiciliare. Situazioni come queste, nelle quali la catena di contagio è stata delineata con l'indagine epidemiologica e sono scattati gli isolamenti, ha sottolineato più volte il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, non destano particolare preoccupazione dal punto di vista del contenimento del virus, anzi attestano che il meccanismo di controllo funziona.

Quello che già dalla prossima settimana verrà in parte ritoccato è il modello di gestione dei casi di scuola. Ieri i bambini o ragazzi in età scolastica che sono stati sottoposti a tampone sono stati 132, il numero più alto da quando è suonata la prima campanella. Colpa evidente dell'autunno e dei raffreddori di stagione. Tutti sono risultati negativi, ma un così alto numero di test in tre soli punti di esecuzione dei tamponi, nei tre ospedali, crea rallentamenti e code. Per questo dalla prossima settimana l'esecuzione dei tamponi ad accesso diretto nell'ambito degli screening scolastici verrà attivata anche nei quattro Punti sanità di Taglio di Po, Castelmassa, Santa Maria Maddalena e Badia Polesine. «Per ridurre i disagi e aumentare la sicurezza: per evitare ai genitori percorsi troppo lunghi, ma anche per evitare possibili assembramenti», ha sottolineato Compostella che ha sottolineato come si stia lavorando per risolvere il nodo autorizzazioni da parte dei genitori e attivare «una squadra appositamente formata dall'Ulss che vada direttamente nella scuola per eseguire il tampone rapido: se negativo, liberi tutti, altrimenti vengono già sottoposti a test anche gli altri compagni».

