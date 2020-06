La novità sul fronte Covid in Polesine arriva dalle guarigioni, con due persone che oltre ad essere senza sintomi hanno avuto anche il doppio responso negativo dai due tamponi eseguiti a distanza di un giorno l'uno dall'altro. Il totale dei residenti in Polesine che sono guariti è finalmente arrivato a quota 410, un numero che è finalmente stato raggiunto dopo i recenti passi indietro, dovuti, appunto, ai casi di ripositivizzazione. Il dato, ovviamente più confortante di tutti, di una ulteriore giornata senza nessun nuovo contagio riscontrato, con il totale dei residenti in Polesine trovati positivi al virus, con il primo caso in assoluto in provincia che risale proprio a quattro mesi fa, al 28 febbraio, fermo a 451. Questo significa che, considerando anche il numero più doloroso, che è purtroppo molto di più di un semplice numero, ovvero l'elenco delle persone che si sono spente con il virus come causa o concausa del decesso, 36, attualmente i casi di polesani trovati positivi al virus e che ancora lo sono tornano a contarsi sulle dita di una mano. Fra questi, anche l'ultimo e unico caso rimasto nel campo dell'intera residenzialità extraospedaliare polesana, quello ormai storico dell'ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta. Questo mentre continuano ogni giorno le campagne di screening, con i tamponi totali arrivati a 45.147, eseguiti su 21.516 persone.

