ROVIGO Ottanta persone in provincia sono morte positive al Covid. Il bollettino dell'Ulss 5 si apre con la notizia di due decessi proprio mentre in tutta Italia si parla delle riaperture natalizie. Il primo è di una donna di 80 anni, residente in Basso Polesine, che era ricoverata in Terapia intensiva a Trecenta dal momento in cui si era rivolta al Pronto soccorso per i primi sintomi. La seconda vittima è un uomo di 74 anni, residente fuori provincia, che era stato trasferito in Terapia intensiva Covid da quella di Legnago e nel pomeriggio di venerdì è deceduto. Un baluginare di luce è il conto delle nuove positività, che scende a 62 nuovi casi: 12 sono emerse dai test antigenici e 20 sono persone già in isolamento domiciliare. Un dato incoraggiante soprattutto se visto in rapporto alle guarigioni che sono 114, con un trend in crescita: già giovedì scorso si era sfiorata la tripla cifra.

NUMERI E INCIDENZA

I numeri complessivi vedono 2.277 persone attualmente positive con incidenza degli ultimi 7 giorni (i nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) al 4,65%. Questo a fronte di un'intensa attività di screening condotta anche nelle scuole: tra venerdì pomeriggio e ieri mattina sono stati testate tutte le classi nelle quali nei giorni precedenti erano state trovate delle positività, come alla Papa Giovanni XXIII di Rovigo, nella scuola di Boara Pisani e in una primaria del Basso Polesine.

Sono 118 i pazienti ricoverati, dei quali 96 sono a bassa intensità, 13 in terapia intensiva e 9 in malattie infettive a Rovigo. Tra i nuovi casi, un 70enne di Rovigo che è rivolto al Pronto soccorso ed è stato portatoo in Terapia intensiva Covid, e una donna di 88 anni, del Basso Polesine, che è andata al Pronto soccorso ed è stata ricoverata in Area medica Covid.

CASE DI RIPOSO

L'elenco lunghissimo delle positività nelle case di riposo continua a preoccupare soprattutto per i grandi focolai localizzati a Ficarolo, Lendinara, Fratta e Rosolina. A La Residence di Ficarolo sono 45 gli ospiti positivi, più tre operatori, alla Casa albergo di Lendinara il cluster riguarda 34 ospiti e 13 operatori. Numeri simili a La rosa dei venti di Rosolina che conta 27 ospiti e 13 operatori positivi, e il quarto grande focolaio è alla Sacra Famiglia di Fratta con 21 ospiti e 11 operatori positivi. Tra i nuovi casi delle ultime 24 ore, un operatore di Villa Agopian di Corbola e un operatore della Casa albergo di Lendinara.

