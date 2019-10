Due milioni per progetti culturali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In arrivo 2 milioni di euro per la cultura. Il Bando Culturalmente della Fondazione Cariparo mette infatti a disposizione 1 milione per progetti culturali annuali o pluriennali aventi per tema il potenziamento dell'offerta culturale, la valorizzazione delle diversità per l'inclusione sociale, la gestione di spazi pubblici. Il contributo massimo sarà di 20 mila euro per i progetti annuali e di 70 mila euro per quelli pluriennali, comunque non superiore al 60% dell'importo totale del progetto. Le domande dovranno pervenire entro le 13 del 10...