LOGISTICA E SVILUPPO

ROVIGO Zls, il tempo stringe e serve un'accelerata. Dall'assemblea generale per brindare ai 100 anni di Confagricoltura, arriva il monito del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella: «Il Governo precedente aveva negato questa possibilità. Dopo un incontro al mattino con il presidente di Confindustria Vincenzo Marinese e il ministro Giuseppe Provenzano, abbiamo presentato il testo già alla sera in Parlamento: l'emendamento è stato sostenuto da tutte le forze politiche e la Zes è diventata così Zls. Ora però bisogna correre - avverte Martella - serve un'evoluzione in tempi rapidi. Occorre una mappatura del territorio, con aree e capannoni dismessi. Il mio impegno è rivederci tra 30-60 giorni per definire tutto».

CONFINDUSTRIA

Gli ha fatto eco Gian Michele Gambato (Confindustria Venezia-Rovigo): «I contenuti e le agevolazioni della Zls sono sgravi alle grandi imprese fino al 10%, per le medie imprese al 20% e per le piccole al fino al 30%. Sono previste agevolazioni finanziarie e sgravi per evitare sbalzi dell'Iva. La Regione dovrà predisporre un Piano strategico e individuare le aree adatte».

La palla quindi passa alla Regione, ne è consapevole l'assessore leghista al Territorio Cristiano Corazzari: «L'introduzione delle Zls in Polonia ha funzionato, in Polesine questo è un punto di partenza. Il territorio deve essere promozionale, dobbiamo creare le giuste condizioni. I dati e le agevolazioni sono già state illustrati da Gambato, adesso bisogna agire per invertire la tendenza». Corazzari dipinge un quadro fosco del Polesine: «Negli ultimi dieci anni - osserva - abbiamo perso il 4% della popolazione. Ogni cento giovani, ci sono 230 over 65». E rilancia: «Sono previsti investimenti per 2,6 miliardi di euro tra Marghera e la provincia di Rovigo per quanto riguarda la Zls. In ballo ci sono 26mila posti di lavoro. Adesso è importante attuare un piano strategico e rendere sempre più solido il rapporto tra il Veneto e il Polesine».

I SINDACATI

Il segretario della Cgil Pieralberto Colombo accompagna la sua riflessione con dati decisamente allarmanti: «Nella provincia di Rovigo - osserva - il 21% tra i giovani che hanno tra i 15 e i 29 anni non studiano e non hanno nessuna occupazione. Va analizzata anche la questione salariale, in Polesine il reddito annuo si attesta attorno ai 18mila euro annui, tra i più bassi del Veneto. La lunga crisi influisce ancora sul mondo occupazionale». L'esponente sindacale insiste: «La Zls dovrà puntare su innovazione, tecnologia e sostenibilità ambientale: sarà compito della cabina di regia monitorare bene queste caratteristiche. Basta colossi che lasciano solo macerie (il riferimento a Enel e all'ex centrale di Polesine Camerini, ndr) e che poi, dopo aver sfruttato il territorio, se ne vanno dal Polesine». Tra i 16 comuni coinvolti, Occhiobello è pronto a recitare un ruolo importante nello sviluppo delle Zls.

I SINDACI

Seduta al tavolo dei relatori, il primo cittadino Sondra Coizzi non ha dimenticato i notevoli sforzi dei colleghi con la fascia tricolore: «I sindaci hanno fatto la differenza - afferma orgogliosa -, questa è un'opportunità grandiosa per tutta l'area vasta del Polesine, con ricadute occupazionali di assoluto valore. Oltre ai posti di lavoro, si insedieranno nuovi nuclei familiari e speriamo possano aumentare le iscrizioni anche nelle nostre scuole». Occhiobello ha già mosso i primi passi: «Abbiamo effettuato un primo studio della zona industriale, grazie al nostro Ufficio tecnico - afferma Coizzi - per individuare i capannoni dismessi che possono attrarre le aziende». La tavola rotonda è stata moderata dal giornalista Giuliano Ramazzina.

GLI INTERVENUTI

Nell'autorevole parterre di autorità, spiccavano tra gli altri il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, il vicesindaco di Villadose Ilaria Paparella, il Prefetto Maddalena De Luca, il consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin e la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, che ha portato avanti a Roma emendamenti sulla Zes e ha espresso soddisfazione per il risultato portato a casa per il Polesine.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA