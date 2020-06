LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Sarà un'estate segnata dai cantieri lungo le strade del centro e della periferia. Il Comune ha avviato, in questi giorni, gli interventi per la sistemazione delle strade e i marciapiedi in attesa da anni di essere messi in sicurezza.

Nei giorni scorsi, in seguito alle persistenti piogge, in molte vie del centro e delle frazioni sono ricomparse diverse buche, con conseguente lamentele da parte di automobilisti e pedoni che da anni devono fare i conti con una città difficile da percorrere proprio a causa dei dislivelli e in alcuni casi, vere e proprie voragini che si formano sul manto stradale in seguito alle piogge e che necessitano di interventi di straordinaria manutenzione.

GLI INTERVENTI

«I cantieri per la sistemazione di molte strade della città - evidenzia l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto - dovevano partire con la primavera, ma abbiamo dovuto rinviarli per lo top imposto dall'emergenza Covid. Ora finalmente che ci è permesso dare il via libera ai lavori, abbiamo programmato una serie di interventi che riguarderanno la periferia, le frazioni e il centro. La prima tranche delle opere sarà un intervento di circa centomila euro derivanti dai proventi delle sanzioni. Un secondo intervento riguarderà il centro e una serie di vie periferiche, come viale della Pace, viale Tre Martiri e una parte di viale Porta Adige».

I cantieri andranno dunque avanti per tutta l'estate con possibili brevi disagi alla circolazione, entro l'autunno buona parte delle buche presenti lungo le strade della città dovrebbero essere sistemate. «Nel frattempo - aggiunge Favaretto - abbiamo formato due operai del Comune sulla manutenzione ordinaria del manto stradale. All'occorrenza, dunque, potranno intervenire per sistemare qualche grave dislivello, nell'attesa del successivo intervento delle due ditte che sono state incaricate dal Comune di sistemare le strade del centro e della periferie».

TORNANO GLI STRADINI

Si tratta, in pratica, del ritorno degli stradini, una figura che nel corso degli anni era sparita in città, in quanto tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria venivano affidati a ditte appaltanti attraverso il procedimento della gara pubblica e in alcuni casi, attraverso l'affidamento diretto. I risultati, però, di tale modus operandi ha creato, in diverse occasioni, non pochi problemi all'amministrazione sul fronte delle tempistiche. Anche una piccola buca o dislivello prima di essere sistemata doveva attendere i tempi della burocrazia, degenerando nel frattempo in un problema ben più grave. Le cattive condizioni delle strade della città sono state fonte di non pochi grattacapi per le precedenti amministrazioni, da ultimo quella targata Bergamin, segnate da numerose richieste di risarcimenti in seguito a incidenti avvenuti a causa del cattivo stato di alcune vie e marciapiedi della città. Il Comune, per mettere in sicurezza le strade, in attesa di appaltare i lavori di sistemazione, era addirittura arrivato a posizionare quasi tutti i cartelli stradali in dotazione alla Polizia locale per segnare i dissesti. Cartelli puntualmente oggetto di atti vandalici, abbandonati lungo le campagne e resi dunque inutilizzabili.

Per fare fronte a questa difficile situazione in merito alle condizioni delle strade di città e frazioni, costellate da pericolose buche e dislivelli, l'ex consigliere comunale Renato Borgato aveva chiesto all'allora sindaco di ripristinare la figura degli stradini, operai con il compito di sistemare buche e marciapiedi della città. Un'idea portata avanti anche da Favaretto, attuale assessore ai Lavori pubblici, che fin da subito ha ipotizzato il ripristino di questa figura sparita a Rovigo da quasi 15 anni.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

