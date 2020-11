(R.Mer.) Polizia locale in prima linea per il rispetto delle norme anti Covid. Domenica i vigili hanno denunciato a piede libero due persone: una per rifiuto di fornire generalità e una per resistenza a pubblico ufficiale, che ha richiesto un intervento particolarmente impegnativo. Verso sera le pattuglie presenti sul territorio, su chiamata di alcuni cittadini, sono andate a verificare la presenza di assembramenti nel negozio African continental. Alla richiesta di esibire i documenti, un ragazzo è fuggito facendosi largo e spintonando gli agenti. Immediato l'intervento delle altre forze dell'ordine con polizia e carabinieri. Nel frattempo, approfittando del momento di confusione, la maggior parte delle persone all'interno dell'attività è uscita di corsa. Il fuggitivo è stato rintracciato dagli agenti dopo circa 30 minuti e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Controlli lo scorso weekend anche sul fronte del traffico. La Polizia locale ha fermato un altro monopattino illegale, il secondo da quando è entrata in vigore la modifica al Codice della strada. Nello specifico si tratta di un monopattino elettrico con sellino, la cui potenza è di 1.300 watt. La Polizia locale e il personale tecnico della Motorizzazione civile, nell'ambito di una proficua reciproca collaborazione, stanno ora verificando se si tratta di un ciclomotore o di una moto vera e propria. Nel frattempo il veicolo è stato sequestrato e probabilmente verrà confiscato.

