Un'amara sorpresa, arrivata ieri pomeriggio: ben due nuovi riscontri di contagio da Covid-19 che raddoppiano di colpo il numero dei residenti in Polesine attualmente positivi, ora quattro, quando fino a martedì, quando era stata scoperta l'ulteriore positività di un 43enne rientrato dall'India, il traguardo di provincia Covid-free sembrava essere a un passo, perché, senza nuovi casi per ben tre settimane, era rimasto solo quello, ormai di lunghissima data, dell'ospite della Casa Sacra famiglia di Fratta. Un'improvvisa impennata che inverte il trend virtuoso del Polesine e ricorda che, ovunque, non si può ancora abbassare la guardia. Le due persone risultate contagiate sono una donna di 62 anni e un uomo di 70, bassopolesani. Fanno parte dello stesso nucleo familiare ed erano già in isolamento domiciliare perché rintracciati come contatti di una persona positiva, residente fuori provincia. All'insorgere di sintomatologia sono stati sottoposti al tampone e l'esame ha accertato la presenza del Coronavirus. I loro sintomi, tuttavia, sono lievi e per questo non necessitano di ricovero. L'Ulss 5 fa sapere che, non appena arrivato l'esito dal laboratorio, si è subito attivata l'indagine epidemiologica del Servizio di igiene e sanità pubblica per tracciare la loro rete di contatti e disporre le quarantene precauzionali. Il numero di 86 persone in isolamento domiciliare sembra quindi destinato a crescere. In totale, i residenti in Polesine trovati positivi al virus da inizio epidemia salgono a 455. Il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella sottolinea che «non si tratta di un focolaio, ma è l'ennesimo esempio che il virus è ancora presente: bisogna assolutamente continuare a rispettare tutte le misure di prevenzione e distanziamento, senza sottovalutare i pericoli e le possibili fonti di contagio».

F.Cam.

