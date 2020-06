MOBILITÀ

ROVIGO Non sarà una sola la ciclabile a congiungere Grignano a Rovigo. Sono due i progetti nei cassetti degli uffici dei Lavori Pubblici di Palazzo Nodari e l'intenzione dell'assessore Giuseppe Favaretto è di portarli avanti entrambi. Magari saranno completati con velocità differenti, ma uno non pregiudicherà l'altro. L'amministrazione Gaffeo tra due giorni compirà il suo primo giro di boa e molti ricordano che nel 2019 ha vinto il ballottaggio contro la sfidante del centrodestra con un programma di governo cittadino fortemente incentrato sulla difesa dell'ambiente e su una radicale rivoluzione della mobilità. Rovigo ha un grande problema con il traffico: è una città relativamente piccola, se paragonata con le altre sorelle venete, ma ha un numero di veicoli circolanti davvero grande ed è costantemente sommersa da una pesante cappa di smog.

In questi primi 12 mesi di amministrazione, considerando anche quelli iniziali di assestamento della scorsa estate, internamente alla giunta di idee ne sono circolate parecchio su come risolvere quello che è riconosciuto da molti come uno dei maggiori problemi della città, ovvero far muovere le persone senza creare danni disagi a un sistema viabilistico fragile, ma che funziona. L'emergenza sanitaria, come se non bastasse, ha limitato i passeggeri dei veicoli privati e soprattutto all'interno dei mezzi di trasporto pubblico, comportando così un aumento delle auto in giro per le strade rodigine. A questo punto, quindi, l'ultima freccia rimasta nella faretra dell'amministrazione Gaffeo è quella di rivolgere tutte le proprie forze sui veicoli lenti, come la bicicletta o il più tecnologico monopattino.

Durante il lockdown la giunta ha ampliato il piano del traffico su cui si stava lavorando già dai mesi precedenti, sviluppando un complesso e articolato piano della mobilità che includa anche quella lenta, nel quale rientrano anche i percorsi ciclabili del centro storico e delle frazioni, volendo così migliorare le corsie dedicate alle due ruote, spesso dimenticate in passato. Non si sa ancora quale sarà il risultato di questa rivoluzione, nonostante Gaffeo e i suoi assessori ne abbiano spesso accenato durante le loro uscite pubbliche. Quel che è certo, però, è che un ruolo importante lo ricopriranno soprattutto i collegamenti con le frazioni, da cui si muove più della metà del parco auto rodigino.

Grignano Polesine, la frazione più popolata, in questo caso è un elemento chiave di questo nuovo piano di mobilità. È da oltre 20 anni che nel piano delle opere pubbliche c'è il progetto di una ciclabile, me nessuno l'ha mai realizzato. Sono due le soluzioni teoricamente già pronte e nessuna di queste intaccherà il paesaggio della periferia del capoluogo: la prima è quella di via Forlanini, il cui progetto attende da due anni un finanziamento della Fondazione Cariparo, la seconda è quella dei Castelli lungo via Dosso Faiti, ideata già dieci anni fa dall'istituto scolastico dei geometri e congiungerebbe i castelli, appunto, di Rovigo e Arquà Polesine.

Il sindaco Gaffeo nei giorni scorsi ha spiegato che il risparmio di quattro o cinque milioni di euro ottenuto con la risoluzione del caso piscine, consentirà finalmente di realizzare questa opera. Quale delle due lo spiega l'assessore Favaretto. «In base al contesto del piano della mobilità, si sta valutando qual è il percorso più utile e che può avere un maggiore bacino di utilizzo. Molto probabilmente sarà via Dosso Faiti, secondo me. Muoverà le persone dal centro della frazione, poi passerà per Santa Rita e la Tassina, dove il bacino di utilizzatori mi pare sia molto grande. Lo stiamo considerando con gli uffici. Lì la questione è il tombotto sotto la linea ferroviaria e bisogna necessariamente fare un sottopasso ferroviario con costi in più, ma secondo me, se questo sarà il tracciato, dovremo reperire le risorse magari».

Questo percorso, però, non pregiudicherà l'altro. «Non butterei via - concude Favaretto - nemmeno il progetto di via Forlanini, che non è alternativo, ma complementare».

Alberto Lucchin

