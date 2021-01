(F.Cam.) Nell'ultimo fine settimana altri due polesani sono stati sanzionati per la violazione del coprifuoco. Uno, a Rovigo, dopo che si è andato schiantato, ubriaco, contro un muro all'una e mezzo di notte. E sono stati due i bar multati: uno sabato a Porto Viro e uno ieri a Lendinara. In entrambi i casi, oltre la multa ad altrettanti clienti, è stata comminata la chiusura per cinque giorni. Il problema è stata la permanenza di fronte ai bar di clienti che consumavano sul posto, mentre è indicato che qualsiasi cose venga venduta, debba essere solo per asporto, per evitare lo stazionamento di avventori in prossimità dei locali. Per il bar in piazza a Lendinara non si tratterebbe di un fulmine a ciel sereno: la scorsa settimana, a fronte delle segnalazioni di capannelli davanti al locale, i carabinieri erano intervenuti, senza multare, ma avvertendo che se la cosa si fosse ripetuta, sarebbero stati costretti a prendere provvedimenti. Dall'inizio dell'anno erano stati sanzionati altri due bar, a Polesella e a Rovigo, con clienti che consumavano all'interno. Un altro bar era stato sanzionato a novembre perché la titolare aveva servito tre clienti a un tavolino alle 19.15. Per quanto riguarda l'incidente di Rovigo, la multa è scattata per un 21enne residente in città che dopo un sabato sera alcolico, all'1.30 di notte, a bordo della sua Alfa 159, è andato a scontrarsi contro il muro di cinta di una casa. Anche se il tutto è accaduto in pieno centro a Rovigo, a intervenire è stata una pattuglia dei carabinieri di Ceregnano, che oltre a sanzionare il giovane per aver circolato senza giustificato motivo in orario notturno, lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,42 grammi per litro, quasi il triplo del consentito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA