Due bandi per offrire ai giovani una possibilità di crescita sociale

SERVIZIO CIVILEROVIGO Occasione interessante per due giovani nell'ambito del nuovo bando di servizio civile universale per un anno di cittadinanza attiva e formazione. Polesine Solidale ricerca infatti due ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni con cittadinanza italiana o straniera, residenti in Italia, per il progetto Giovani e partecipazione, che prevede un impegno di trenta ore settimanali a partire da fine anno, con scadenza delle domande il 28 settembre e presentazione tramite apposita modulistica a mano, via Pec o raccomandata. Ai...