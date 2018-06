Due anni di lotta contro la malattia Oggi l'addio a Gimmi Cavallaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOROVIGO Non ha mai perso il sorriso, nemmeno quando la malattia lo stava lentamente divorando. Ha lottato fino all'ultimo con determinazione e coraggio, ma alla fine il male di cui soffriva da due anni, ha avuto il sopravvento. E adesso due comunità piangono la scomparsa prematura del 43enne Gimmi Cavallaro: Santa Maria D'Adige, la frazione di Vescovana dove è nato e cresciuto, e Grignano Polesine, la frazione di Rovigo in cui si era trasferito una decina di anni fa insieme alla moglie Katiuscia. Per lei e per la figlia Nina, di...