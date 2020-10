QUESTURA

ROVIGO Il lockdown, fortunatamente, appartiene al passato, seppur recente. Ma la Operazione Lockdown della Squadra mobile di Rovigo va ancora avanti. Ieri sono state notificate quattro misure cautelari dell'obbligo di dimora con obbligo di firma bisettimanale a quattro giovani, J.V. e M.R, entrambi ventenni e di Polesella, H.B., 24enne richiedente asilo di origini nigeriane ospite di un centro di accoglienza, e A.M, 21 anni, di Villadose, tutti indagati per spaccio, nel caso del 24enne aggravato anche dall'aver venduto droga a un minorenne, nel prosieguo delle indagini, partite a febbraio e che il 14 luglio scorso avevano portato ad altre tre misure cautelari per un italiano appena maggiorenne, per un tunisino e un 20enne moldavo, che si presentava su Instagram come venditore di marijuana. Ieri, contestualmente alla notifica delle misure cautelari, sono scattate anche le perquisizioni domiciliari, col supporto del Reparto cinofili della Questura di Ancona, con un altra decina di grammi, che si aggiungono a quelli già sequestrati con la prima operazione, trovati a casa di una quinta indagata, ma non soggetta a misure, E.G, una 19enne di Rovigo.

L'INCHIESTA

Il nome Lockdown dato all'indagine, coordinata dal pm Sabrina Duò, deriva dal fatto che l'attività di spaccio, di hashish e marijuana, ma anche di cocaina, sia andata avanti indisturbata anche nel periodo in cui era vietato uscire di casa per le stringenti norme di contenimento dell'epidemia. Anche gli ulteriori indagati nel secondo filone d'inchiesta sono accusati di aver spacciato anche nel periodo di coprifuoco epidemico, utilizzando modalità analoghe. Ovvero accordandosi con i clienti con messaggi, o tramite Instagram, per la consegna, che avveniva sempre in luoghi diversi, probabilmente nel tentativo di eludere eventuali indagini. Invano. Perché, come spiegato dal commissario capo Andrea Ambrosino, a capo della Squadra Volanti, e dal commissario Alessandro Coltro, vicecapo della Mobile, pazientemente, a partire da una prima osservazione a febbraio di una di giovani che si scambiavano droga, con appostamenti, pedinamenti, raccolta di testimonianze e confessioni, e un lungo lavoro di analisi dei tabulati telefonici di acquirenti e venditori, sono state ricostruite circa mille cessioni negli ultimi due anni, con quantità variabili di hashish e marijuana passate di mano, da un grammo a quaranta. Le piazze di spaccio erano Polesella, Villadose e Rovigo, dove le cessioni avvenivano prevalentemente in una pista ciclabile.

I quattro giovani per i quali il giudice per le indagini preliminari Raffaele Belvederi ha disposto le misure cautelari non hanno rapporti diretti fra loro, ma sono comunque risultati centri di riferimento della medesima rete di giovanissimi acquirenti mappata con le indagini. Che ancora non sono del tutto concluse.

Francesco Campi

