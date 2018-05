Droga in casa, operaio denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERIROVIGO Mezzo etto di marijuana ritrovata in soggiorno è bastato a far scattare la denuncia per spaccio a carico un 32enne extracomunitario di origine afgana, tenuto d'occhio da tempo dai carabinieri.L'OPERAZIONEGli uomini del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Rovigo hanno denunciato all'autorità giudiziaria il 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Il giovane, che a Rovigo lavora come operaio e con il permesso di soggiorno in regola, è stato fermato in pieno centro per un controllo nel...