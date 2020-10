CULTURA E TURISMO

ROVIGO Dria Paola e l'attore premio Nastro d'argento Carlo Bagno, il Marco Polo della bici Luigi Masetti, e ancora Maria Antonietta Avanzo e il montatore cinematografico adriese Leo Cattozzo, braccio destro di Federico Fellini e primo polesano premiato dall'Academy degli Oscar: secondo il presidente della Polesine film commission, Angelo Zanellato, tutti potrebbero diventare luoghi di attrazione per valorizzare il Polesine e farlo visitare: «Pensiamo a quello che accade in Sicilia ai luoghi di Montalbano».

Così, sarà un esempio del «fare rete e dare evidenza a eccellenze e talenti, al capitale sociale che la città ha e deve alimentare» ha aggiunto l'assessore Mirella Zambello, l'evento che mercoledì illuminerà le Due torri proiettando su una il primo film sonoro italiano, La canzone dell'amore, a 90 anni dal debutto al cinema, sull'altra torre una videoanimazione a cura del maestro Marco Biscarini e del Dipartimento di Musica da film del conservatorio Venezze. L'iniziativa è realizzata da Polesine film commission, ha i contributi di Fondazione Rovigo cultura, Banca Adria Colli euganei e RovigoBanca, i patrocini del Ministero della Cultura, del Comune di Rovigo e dell'Accademia dei Concordi, e vuole celebrare la protagonista del primo film sonoro, l'attrice rodigina Dria Paola, in modo spettacolare e sposando l'anniversario dei 1.100 anni di un documento fondamentale per la storia polesana: la bolla pontificia del 920 con la quale si diede l'autorizzazione a erigere un castello nel luogo denominato Rodige.

Collegare eventi storici e fare rete dà anche nuove occasioni ai giovani, come accade ai talenti del Venezze, ed è un modus operandi che Polesine film commission punta a replicare per futuri momenti celebrativi. Se ne è parlato al Venezze presentando l'iniziativa: mercoledì le proiezioni sulle Torri inizieranno alle 21 e realizzeranno due obiettivi. Il primo è riportare 90 anni indietro le lancette dell'orologio, all'ora in cui il film La canzone dell'amore fu proiettato per la prima volta in tre sale di Roma, Torino e Milano. «Il sonoro al cinema fu come l'arrivo dei marziani. Le persone andavano in pullman alle proiezioni e la programmazione durò 21 giorni con il tutto esaurito», ha ricordato il giornalista Massimo Veronese, che insieme a Luca Malin ha realizzato l'opuscolo Dria Paola. La prima diva che accompagna l'evento. Il secondo obiettivo è ricontestualizzare, con il videomapping, la storia di Dria Paola: «Sarà una suite in cinque episodi che racchiudono in immagini e musica la sua vita», ha spiegato il presidente del conservatorio, Fiorenzo Scaranello. Da Polesine film commission c'è l'impegno di far diventare il premio Dria Paola l'occasione per portare il cinema in Polesine nel nome dell'attrice, che raggiunse in Italia la popolarità di Greta Garbo, mentre oggi è quasi dimenticata: per lei, ora, si chiede l'intitolazione di un luogo della città.

Nicola Astolfi

